إعلان

فرنسا: الدول الأوروبية ستُعيد النظر في التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل

07:42 م الثلاثاء 27 مايو 2025

وزيرة الخارجية الفرنسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الدول الأوروبية ستُعيد النظر في التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل.

كانت تقارير أفادت بأن وزراء في الحكومة الإسرائيلية حذروا الدول الأوروبية الرئيسية من أن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب أيضا، بما في ذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر شخصيا كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، من أن إسرائيل قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، بحسب ما نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن دبلوماسي أجنبي مطلع على الأمر.وأفاد تقرير منفصل لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجه رسالة مماثلة إلى نظرائه في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، محذرا من أن أي خطوات ضد إسرائيل ستقابل بإجراءات إسرائيلية، مثل بسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن (وادي الأردن).

ووفقا للتقرير قال ساعر إن "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من إسرائيل".

وتأتي هذه التحذيرات قبيل القمة الفرنسية السعودية المقرر عقدها في نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز الاعتراف المنسق بالدولة الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الفرنسية الدول الأوروبية دعم إسرائيل فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. 3 دول تعلن غرة شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2025
مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل