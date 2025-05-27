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ترامب مهاجما بوتين: لولاي لكانت أمورا سيئة للغاية حدثت لروسيا

07:36 م الثلاثاء 27 مايو 2025

بوتين وترامب

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القاهرة- مصراوي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحاته ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب ترامب على صفحته الشخصية تروث سوشيال: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولاي، لكانت أمور سيئة للغاية قد حدثت بالفعل لروسيا، وأعني سيئة جدًا. إنه يعبث بالنار!".

وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوائل عام 2022.

هذا وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن عبر عن إحباطه من بوتين".

وأضافت: "خيارات العقوبات ضد روسيا وضعت على طاولة ترامب خلال الأسابيع الماضية لكنه لم يوافق عليها حتى الآن".

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دونالد ترامب فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا
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