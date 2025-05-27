ملك بريطانيا يرد على تهديدات ترامب أمام البرلمان الكندي

وكالات

في خطاب العرش الذي ألقاه خلال افتتاح الدورة البرلمانية في العاصمة الكندية أوتاوا، شدد الملك تشارلز الثالث، الثلاثاء، على حق كندا في تقرير مصيرها وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث خطابا تاريخيا أمام البرلمان الكندي حيث يحدد الأولويات التشريعية في البلاد، مضيفا أن كندا تواجه "تحديات غير مسبوقة" في عالم لم يكن بمثل هذه الخطورة من قبل على الإطلاق.

وأضاف: "الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية، هي قيم يعتز بها الكنديون، وهي قيم عازمة الحكومة على حمايتها"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بـ"لحظة حساسة" تتطلب التشبث بهذه المبادئ.

ويُنظر لهذا الخطاب بصورة كبيرة على أنه إظهار للدعم في وجه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا لبلاده.

ودفع تكرار ترامب لمقترح ضم أمريكا لكندا رئيس الوزراء كارني لدعوة تشارلز للإدلاء بخطاب العرش.

ويعد الملك هو رئيس دولة كندا، التي تعد عضوا في الكومنولث البريطاني الذي يضم المستعمرات السابقة.