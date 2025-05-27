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رسميًا.. 3 دول تعلن غرة شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2025

06:55 م الثلاثاء 27 مايو 2025

هلال شهر ذي الحجة

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وكالات

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث دول إسلامية تمكنت من رصد هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، والذي يُحدد بناء عليه موعد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وذكر المركز عبر منشورات على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، أن ماليزيا أعلنت أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو المتمم لشهر ذي القعدة لعدم ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الخميس 29 مايو سيكون أول أيام ذي الحجة، على أن يُصادف عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو.

وفي منشور آخر، أوضح المركز أن إندونيسيا أعلنت رسميًا أن الأربعاء 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو.

أما سلطنة بروناي، فقد أعلنت أن الأربعاء 28 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة لعدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الخميس 29 مايو سيكون غرة ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو.

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3 دول تعلن غرة شهر ذي الحجة موعد عيد الأضحى 2025 مركز الفلك الدولي رصد هلال شهر ذي الحجة موعد يوم عرفة
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رسميًا.. 3 دول تعلن غرة شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2025
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