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رؤية هلال ذي الحجة.. السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

06:52 م الثلاثاء 27 مايو 2025

رؤية هلال شهر ذي الحجة

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وكالات

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجري، ليكون يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام الشهر المبارك.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنه وبناءً على ذلك، ستكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ويحلّ عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

ومن جانبه أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث دول إسلامية تمكنت من رصد هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، والذي يُحدد بناء عليه موعد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وذكر المركز عبر منشورات على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، أن ماليزيا أعلنت أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو المتمم لشهر ذي القعدة لعدم ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الخميس 29 مايو سيكون أول أيام ذي الحجة، على أن يُصادف عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو.

وفي منشور آخر، أوضح المركز أن إندونيسيا أعلنت رسميًا أن الأربعاء 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو.

أما سلطنة بروناي، فقد أعلنت أن الأربعاء 28 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة لعدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الخميس 29 مايو سيكون غرة ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو.

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