وكالات

أدان مكتب الإعلام الحكومي بغزة استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي، مطالبًا الأمم المتحدة بتحرك فوري وفعال لوقف الجريمة وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود.

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له، إن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية، مشيرًا إلى أن تدخل الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه.

وأضاف المكتب أن ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمدا، مشيرًا إلى أن إقامة غيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع.

وتابع: نحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، مؤكدًا على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته.

وفي سياق متصل أشارت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل إلى أن المسلحين التابعين للشركة الأمريكية المسئولة عن توزيع المساعدات في غزة، فقدوا السيطرة على مركز توزيع المساعدات.

وأضافت أنه تم استدعاء قوة من الجيش الإسرائيلي لإنقاذ موظفي الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة، مشيرًة إلى أنه تم تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه.