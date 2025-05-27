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يديعوت أحرونوت: تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه

06:06 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أرشيفية

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المسلحون التابعون للشركة الأمريكية المسئولة عن توزيع المساعدات في غزة، فقدوا السيطرة على مركز توزيع المساعدات.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه تم استدعاء قوة من الجيش الإسرائيلي لإنقاذ موظفي الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة، مشيرًة إلى أن الجيش استطاع إنقاذ الموظفين بعدما أطلق النار في الهواء عند مركز توزيع المساعدات برفح واستدعي مروحيات إلى المنطقة.

ومن جانبها أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر في غزة، قوله إن المسلحين التابعين للشركة الأمريكية فروا من المكان بعد الازدحام الشديد، مؤكدًا أنه تم تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت أمس الإثنين، افتتاح أول مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أمريكية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وبالتحديد في حي تل السلطان، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنشاء أربعة مراكز توزيع، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

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موقع توزيع مساعدات رفح غزة
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