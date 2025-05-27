مقتل وإصابة 24 شخصا إثر انفجار في مصنع للكيماويات في الصين

بكين - (أ ب)

أفاد التليفزيون الصيني بأن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، ظهر اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرون.

وذكرت السلطات أن هناك ستة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكان الانفجار شديدا لدرجة أنه حطم النوافذ في مستودع على بعد ثلاثة كيلومترات من المصنع، وفقا لمقطع مصور شاركه أحد السكان، شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال إن الانفجار هز منزله. وعندما ذهب إلى النافاذة لمشاهدة ما حدث، رأي عمودا طويلا من الدخان يتصاعد من الموقع، على بعد أكثر من سبعة كيلومترات.

ووقع الانفجار في شركة "جاومي يوادو كيميكال" للكيماويات، الواقعة في منطقة صناعية بمدينة ويفانج. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة تصنع مبيدات حشرية ومواد كيميائية للاستخدام الطبي، ولديها أكثر من 500 موظف.

وأرسلت سلطات الإطفاء المحلية أكثر من 230 فردا إلى موقع الحادث، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.