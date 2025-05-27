ترامب: آمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها للتجارة مع أمريكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر بالتشجيع لأن الاتحاد الأوروبي يسرع المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، وذلك بعد أيام من تهديده بفرض رسومًا جمركية على الاتحاد إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها يوم الثلاثاء: "علمتُ للتو أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى تحديد مواعيد الاجتماعات بسرعة. هذا حدث إيجابي، وآمل أن يفتحوا أخيرًا، كما فعلوا مع الصين، أبواب التجارة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي هدد بأنه سيفرض على الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 50% على وارداته، لكنه مدد الموعد النهائي لتطبيق تلك الرسوم الجمركية إلى 9 يوليو بعد مكالمة هاتفية أجراها مؤخرًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، وافقت خلالها على تسريع المحادثات.

وقال ترامب في منشور له على تويتر: "كنت راضيًا للغاية عن حصة التعريفات الجمركية البالغة 50% على الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنهم كانوا "يسيرون ببطء (على أقل تقدير!) في مفاوضاتنا معهم"، وفق "بلومبرج".