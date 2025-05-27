وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة روسيا خلال مباحثات موسكو

وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو، عن تلقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة روسيا.

وأوضح لافروف أن هذه الدعوة جاءت بناءً على اقتراح من نظيره التركي، مشيرًا إلى أنهما عقدا لقاءً في أنطاليا في أبريل الماضي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وقال: "وهو الآن لديه دعوة لزيارة روسيا".

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التعاون مع روسيا لضمان وحدة كامل الأراضي السورية، مشددًا على أهمية دعم ازدهار الشعب السوري ووحدة الأراضي.

وأشار فيدان خلال المؤتمر إلى مناقشته مع لافروف الوضع في سوريا، حيث اتفق الوزيران على أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل "خطوة مهمة" في هذا الإطار.

واختتم فيدان تصريحاته قائلاً: "المحادثات في موسكو أتاحت الفرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع روسيا بشكل مفصل".