كتبت- سلمى سمير:

كشفت خمسة مصادر مطلعة، لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن قيام إسرائيل وسوريا في الأسابيع الأخيرة بإجراء اتصالات مباشرة وعقد اجتماعات وجهًا لوجه تهدف إلى تهدئة التوترات ومنع اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.



وذكرت المصادر أن هذه الاتصالات جاءت في ظل تشجيع الولايات المتحدة للحكومة السورية في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، في مقابل تخفيف إسرائيل من حدة غاراتها الجوية على الأراضي السورية.



وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها،أن هذه المحادثات المباشرة لم تُعلن من قبل، وأنها تشمل عدة جولات من الاجتماعات في المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق تحت سيطرة إسرائيل.

ومن الجانب السوري، أشارت المصادر إلى أن الاتصالات يقودها المسؤول الأمني الكبير أحمد الدلاتي، الذي تم تعيينه محافظًا لمحافظة القنيطرة الحدودية مع هضبة الجولان المحتلة، عقب سقوط الأسد. كما تم تكليفه مؤخرًا بالإشراف على الأمن في محافظة السويداء الجنوبية التي تقطنها الأقلية الدرزية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فلم تتمكن رويترز من تحديد المشاركين بدقة، غير أن اثنين من المصادر أشارا إلى أنهم من المسؤولين الأمنيين.



وفي 14 مايو الجاري، عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو ما أنهى عقودًا من السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث أعلن ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.