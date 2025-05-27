موسكو - (د ب أ)

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وتركيا اتفقتا على استخدام نفوذهما على الأطراف الليبية لمنع استئناف العمليات القتالية في البلاد.

وقال لافروف، عقب محادثاته مع نظيره التركي، هاكان فيدان "اتفقنا على استخدام نفوذنا على الأطراف الليبية، من أجل منع تصعيد جديد يهدد باستئناف الأعمال العدائية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكشف لافروف أن تفاصيل تبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة، يتم الاتفاق عليها من خلال الجهات المختصة.

من جهته، قال فيدان، إنه ناقش الوضع في سوريا خلال محادثاته مع نظيره الروسي في موسكو، مشيرا إلى أنه يعتبر رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مهمة".

وأضاف فيدان أن "القرارات المتخذة لرفع العقوبات (عن سوريا) بالغة الأهمية، لقد بذلنا جهودا دبلوماسية مكثفة مع رئيسنا (أردوغان)، واليوم أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع هذه القضايا، وسنواصل بذل الجهود من أجل ازدهار الشعب السوري."

وبين فيدان أن "أنقرة مستعدة لأي مساعدة في حل الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات بين الأطراف، وأرسل (الرئيس الروسي) بوتين وفدا مفوضا شخصيا إلى إسطنبول، ونحن سعداء باستكمال عملية تبادل الأسرى التي اتُفق عليها خلال المحادثات."

وقال فيدان "كما أبلغ أردوغان جميع الأطراف، فإن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم، بما في ذلك استضافة المحادثات، وأؤكد مجددا أننا نولي أهمية كبيرة لأمن البحر الأسود."

ويتواجد فيدان في موسكو في زيارة تستغرق يومين.

والتقى أردوغان، أمس الاثنين، مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في 16 مايو الجاري.

كما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، وزير الخارجية التركي.