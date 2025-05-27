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ألمانيا: لن نقبل تضامنًا قسريًا مع إسرائيل

03:05 م الثلاثاء 27 مايو 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

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(وكالات)

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان واديبول، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر لاحقًا، قائلًا إن: "الوضع في قطاع غزة لا يُطاق".

وصرح، واديبول، أن "عدم توفر الغذاء والدواء لسكان غزة أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف الوزير الألماني في تصريحاته، أن بلاده لن تقبل تضامنًا قسريًا مع إسرائيل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير الجدي في الإجراءات الضرورية الأخرى التي يجب اتخاذها.

وتأتي تصريحات واديبول تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الأساسية وسط تصاعد العمليات العسكرية.

يأتي هذا بعد تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرز، التي انتقد فيها الوضع في قطاع غزة، وقال: "لم تعد الضربات العسكرية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة منطقية بالنسبة لي. كيف تخدم هذه الضربات هدف مكافحة الإرهاب".

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يوهان واديبول إسرائيل ألمانيا جدعون ساعر غزة
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