مصر تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف موقع لقوات الجيش بالنيجر في بلدة إكنوان والذى أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، حكومةً وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر، وتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وتجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، وتشدد على وقوفها بجانب النيجر في هذا الظرف الدقيق لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم العنيف الذي شنه تنظيم داعش في الصحراء الكبرى على موقع للقوات النيجرية في بلدة إكنوان بمنطقة تاهوا إلى 58 قتيلا من قوات العمليات الخاصة وكتيبة الاستخبارات والمراقبة، حسب ما أوردته مصادر أمنية في النيجر.

وذكر راديو فرنسا الدولي أن العسكريين الذي قتلوا من قوات العمليات الخاصة تابعين لفيلق النخبة في الجيش والذي تم تدريبه من قبل القوات الخاصة الألمانية.