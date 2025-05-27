الاتحاد الأوروبي: التصعيد الإسرائيلي في غزة غير مبرر ويجب وقفه فورًا

وكالات

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين في قطاع غزة، قائلة إن: توسيع إسرائيل عملياتها في غزة ومقتل مدنيين بينهم أطفال في قصف مدرسة أمر مرفوض بشدة.

وأعربت دير لاين، عن دعمها حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن التصعيد بشكل غير متناسب ضد المدنيين "غير مبرر"، مطالبة الاحتلال باستئناف إيصال المساعدات لغزة فورًا بمشاركة أممية وشركاء إنسانيين دوليين.

ودعت المسؤولة الأوروبية إسرائيل إلى وقف التصعيد فورًا، وحركة حماس للإفراج غير المشروط عن الأسرى، مشددة على أن التزام أوروبا بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لا يتزعزع.