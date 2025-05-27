إعلان

العراق يدين سياسة "تجويع الشعب الفلسطيني" في غزة

02:49 م الثلاثاء 27 مايو 2025

العراق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد - (د ب أ)

جددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إدانتها ورفضها لـ "سياسة التجويع المؤلمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان صحفي اليوم :"لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".

وأهاب البيان بـ "جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان غزة المحاصرين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق تجويع الشعب الفلسطيني غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل