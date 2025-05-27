وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اختيار روسيا لإسطنبول كمنصة للمفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يعكس العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين، معتبرًا أن العلاقة بين أنقرة وموسكو مهمة في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأعرب فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، عن أمله في استمرار عملية التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حتى تكلل بالنجاح.

وأعلن وزير الخارجية التركي، أن بلاده مستعدة لاستضافة الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط؛ قال فيدان إن تركيا وروسيا متفقتان على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا له أهمية خاصة "وسنواصل بذل الجهود لدعم دمشق".

وشدد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والروسي سيرجي لافروف خلال المؤتمر الصحفي، على ضرورة العمل من أجل وقف الحرب في غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الاثنين، أنقرة في زيارة عمل تستمر لمدة يومين يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وعُقد الاجتماع المباشر بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول يوم الجمعة، 16 مايو 2025، وهو الأول من نوعه منذ مارس 2022.

وجاء هذا اللقاء برعاية تركية، إذ استضافة مكتب الرئاسة التركية في قصر دولما بهتشة، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

رغم أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتبادل ألف أسير من كل طرف، في خطوة اعتُبرت تقدمًا ملموسًا في مسار المفاوضات. كما أبدى الطرفان استعدادًا مبدئيًا لعقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل.