قيمتها مليون دولار.. إسرائيل تهدي الرئيس الأرجنتيني جائزة "جينيسيس"

كتبت- سلمى سمير:

يتوجه رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في الحادي عشر من يونيو إلى إسرائيل لتسلم جائزة "جينيسيس" التي تبلغ قيمتها مليون دولار، والتي نالها في يناير الماضي تقديرًا لدعمه المعلن لإسرائيل.

وكانت الزيارة مقررة في مارس الماضي، لكنها أُجلت، ومن المقرر أن يتسلم ميلي الجائزة في حفل رسمي يُقام في الكنيست الإسرائيلي، حيث سيلقي خطابًا أمام البرلمان الإسرائيلي.

وأوضح منظمو الجائزة أن ميلي يعتزم التبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، فضلاً عن مكافحة معاداة السامية في المنطقة.

وقد أشاد المنظمون بدور ميلي في تغيير موقف الأرجنتين التقليدي المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه حركتي "حماس" و"حزب الله" كمنظمات إرهابية، بالإضافة إلى إعادة فتح التحقيقات في التفجيرات التي استهدفت أهدافًا يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.

كما تعهد ميلي بنقل سفارة الأرجنتين إلى مدينة القدس، مما يجعله ينضم إلى قائمة الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن بينها الولايات المتحدة.

وتعد جائزة "جينيسيس" من أبرز الجوائز العالمية التي سبق أن نالها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رجل الأعمال وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، والممثلان مايكل دوجلاس وباربرا سترايسند، وعازف الكمان إسحاق بيرلمان، والنحات السير أنيش كابور، والمخرج ستيفن سبيلبرج، ومالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس روبرت كرافت، والسجين السياسي السوفياتي السابق ناتان شارانسكي.