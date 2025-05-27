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الحوثيون ينفذون عملية عسكرية بصاروخين بالستيين ضد إسرائيل

02:06 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الحوثيين

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صنعاء- (د ب أ)

قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن قواتها نفذت عملية عسكرية بصاروخين بالستيين من نوع فرط صوتي، ضد مواقع في إسرائيل.

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان متلفز اليوم، أن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين من نوع فرط صوتي فلسطين2 وذو الفقار".

وأشار إلى أن "الصاروخ الأول استهدف مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، واستهدف الصاروخ الثاني هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة".

وقال المتحدث إن "العملية تأتي انتصارا للفلسطينيين في غزة وردا على اقتحام الآلاف من اليهود للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة".

وجدد سريع التأكيد على أن عملياتهم العسكرية مستمرة "ولن يتوقف التصعيد إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد تسببه في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من اعتراض صاروخ آخر أطلقه الحوثيون من اليمن يوم الأحد الماضي، وسبقه صاروخان يوم الخميس الماضي ، في تصعيد لوتيرة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.

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الحوثيون عملية عسكرية صاروخين بالستيين إسرائيل
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