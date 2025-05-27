وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان دعم سوريا ويطالبان بإنهاء حرب غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان تعزيز التعاون بين موسكو وأنقرة خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع فيدان، "أكدت مع نظيري التركي دعمنا للسلطات السورية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. كما أكدت على ضرورة وقف العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في غزة".

وذكر وزير الخارجية الروسي، أنه بحث مع نظيره التركي ملف سلامة الملاحة في البحر الأسود، مشيرًا إلى أن موسكو تؤكد التمسك بالتزاماتها في هذا الشأن.

وأكد لافروف، أن الضربات التي توجهها الدفاعات الروسية في أوكرانيا موجهة فقط إلى المواقع العسكرية، لافتًا إلى أن النظام الأوكراني شن ضربات على أهداف مدنية في روسيا خلال وقف إطلاق النار.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الاثنين، أنقرة في زيارة عمل تستمر لمدة يومين يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.