الكويت: نرفض محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى

الكويت- (د ب أ)

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام أعضاء من الحكومة الإسرائيلية وعدد من المتطرفين والمستوطنين المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، من استمرار مثل هذه الممارسات التصعيدية التي تمثل "انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، مؤكدة رفض دولة الكويت القاطع لـ"محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وتغذية لدائرة العنف في الأراضي المحتلة وتقويض لفرص السلام".

وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية في وقف هذه "الانتهاكات"، مؤكدة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.