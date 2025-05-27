مسؤول بريطاني يكشف تسجيل إصابات حرجة في حادث ليفربول

وكالات

كشف رئيس بلدية ليفربول في بريطانيا ستيف روثرام، اليوم الثلاثاء، عن حالة الأشخاص الذين أُصيبوا في حادث اقتحام سيارة حشدًا خلال عرض احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم.

وقال روثرام، إن 4 أشخاص حالتهم "حرجة للغاية وأُصيبوا بشكل بالغ ويرقدون في المستشفى حاليًا"، معربًا عن أمله أن "يتجاوزوا الأمر".

واصطدمت سيارة، أمس الاثنين، بعدد من المشاة خلال عرض احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم، حيث كان الآلاف من المشجعين يصطفون في شوارع المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل حاليًا مع تقارير عن حادث سير في وسط مدينة ليفربول. تلقينا بلاغًا في حوالي الساعة 6 مساءً من اليوم، الإثنين 26 مايو، يفيد بوقوع اصطدام بين سيارة وعدد من المشاة في شارع ووتر".

وأضافت الشرطة في بيانها: "توقفت السيارة في مكان الحادث وتم توقيف رجل من قِبل الشرطة. وخدمات الطوارئ متواجدة في الموقع حاليًا، وسنصدر تحديثات أخرى فور توفرها".

وفي بيان لاحق، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على "رجل أبيض يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة ليفربول".

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الحادث، كان عملًا فرديًا وليس إرهابيًا، لكنها لم توضح السبب أو الكيفية التي تمكّن بها رجل من قيادة سيارته وسط حشود من المحتفلين في الشوارع.

وقالت الشرطة إن 20 شخصًا تلقوا العلاج في مكان الحادث وتم نقل 27 آخرين للمستشفى بينهم أطفال.