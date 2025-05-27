الرئيس التونسي يدعو الحكومة إلى فتح باب التوظيف العمومي

تونس - (د ب أ)

طالب الرئيس قيس سعيد الحكومة بفتح باب التوظيف في القطاع العام الوظيفة العمومية، المعطل منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية.

وتواجه تونس صعوبات في تعبئة موارد كافية لتمويل الموازنة ويعيق هذا التوظيف العمومي، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الموارد البشرية.

وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس.

وطالب الرئيس سعيد، في لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزيرة المالية مشكاة سلامة ، بإيجاد "تصورات جديدة لتمويل الموازنة مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات".

وتبلغ البطالة ، وفق آخر تحديث، 15.7% وترتفع في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7 % بينما تصل إلى 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا.

وتعهدت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل.

وبحسب المرصد الوطني للهجرة، تخسر تونس قرابة 30 ألفا من كوادرها الذين يغادرون إلى الخارج للبحث عن فرص عمل.