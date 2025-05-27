وكالات

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن الأمريكيون والرئيس دونالد ترامب متوازنون للغاية في تعاملهم مع التسوية في أوكرانيا.

وعلق الكرملين على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، قائلًا إن "التقرير هو حملة هدفها إفشال محادثات السلام بشأن أوكرانيا".

واعتبر الكرملين، أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا لا تسهّل عملية السلام، مشيرًا إلى أن العمل متواصل بشأن تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي ألمح، يوم الأحد الماضي، إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا، معربًا عن شعوره بالاستياء لما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه "يتسبب في مقتل الكثير من الناس"، وذلك في تصريحات للصحفيين قبل أن يستقل الطائرة في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن.