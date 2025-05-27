روسيا: مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي يُزعزع الاستقرار العالمي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع "القبة الذهبية" الذي تعمل عليه الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي يُمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاستراتيجي العالمي، ويزيد من احتمالات سباق تسلح جديد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح رسمي اليوم، إن "الخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير بنية دفاعية صاروخية كونية تحت مسمى القبة الذهبية تضعف توازن الردع النووي وتُقوض مبدأ الأمن المتبادل"، معتبرة أن المشروع "يصب في خانة عسكرة الفضاء وتوسيع الهيمنة الأمريكية على أنظمة الدفاع الاستراتيجي".

وأضافت زاخاروفا أن "روسيا تتابع بقلق هذه المشاريع التي تتجاهل مبدأ التوازن الدولي، وقد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن العالمي، بما في ذلك احتمال انهيار ما تبقى من منظومة الحد من التسلح".

وأكدت موسكو أن المشروع الجديد يندرج ضمن "سلسلة من الإجراءات الأحادية" التي تتخذها واشنطن لتعزيز تفوقها العسكري، محذّرة من أنه قد يدفع دولًا أخرى، بما فيها روسيا، إلى اتخاذ تدابير مضادة "لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية".

وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق عن توجهات داخل البنتاجون لتطوير منظومة دفاعية صاروخية شاملة تحت مسمى "القبة الذهبية" تجمع بين أنظمة اعتراضية أرضية وفضائية وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لرصد واعتراض التهديدات الصاروخية والنووية.