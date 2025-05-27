برئاسة الإمارات.. لجنة الأمن السيبراني تبحث مبادرات عربية جديدة

وكالات

ناقشت لجنة حوكمة وسياسات الأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من المبادرات والمشاريع المقترحة من الدول الأعضاء، وذلك في إطار الدورة العادية الأولى للمجلس.

وشارك في الاجتماع ممثلو الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث بحثت اللجنة خطة العمل للمرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة إعداد معجم موحّد لمصطلحات الأمن السيبراني، وبرنامج السياسات والحوكمة، الذي يتضمن سياسات وأطرًا ومعايير عربية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وتعمل اللجنة، التي أنشئت بقرار من مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته الأولى المنعقدة بالرياض في ديسمبر 2024 (جمادى الآخرة 1446هـ)، على اقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات والمعايير العربية الخاصة بالأمن السيبراني، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمبادرات، ومراجعة المتغيرات الدولية في هذا المجال وتأثيرها المحتمل على السياسات العربية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الدول العربية لتعزيز الحوكمة السيبرانية وتحقيق أكبر قدر من الانسجام التشريعي والتنظيمي لمواجهة التحديات المتسارعة في بيئة الفضاء الرقمي، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية ذات الطابع العابر للحدود.

يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم تأسيسه بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يضم في عضويته الوزراء العرب المعنيين بملف الأمن السيبراني، ويعمل تحت مظلة الجامعة، ويُعنى برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات المشتركة لتعزيز الأمن السيبراني العربي، إلى جانب إقرار الخطط الجماعية على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.