قيادي بحماس: قبلنا عرض ويتكوف لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، إن الحركة قبلت عرض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشار عضو المكتب السياسي للحركة، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن جوهر المقترح هو الوصول لوقف الحرب بغزة وانسحاب القوات الإسرائيلية والتأسيس لوقف إطلاق نار دائم، موضحًا أن الحركة تنتظر رد إسرائيل، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وسبق أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على حركة حماس في محاولة لدفع الحركة للموافقة على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن حرب غزة، مشيرة إلى أن الاتصالات مستمرة.

وقالت البث الإسرائيلية، إن حماس تطالب بضمانات أمريكية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا.

وبحسب الهيئة، فإن "الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها خطاب ضمان أو مصافحة بين ويتكوف ومسؤول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المسألة".

وقال ويتكوف لموقع "أكسيوس"، أمس الاثنين، إن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه، والذي تضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء ونصف الأسرى الموتى.

بينما نفى المبعوث الأمريكي موافقة حماس على المقترح الذي قدمه، أمس، قائلًا إن "ما سمعته حتى الآن من حماس كان مخيبًا للآمال وغير مقبول على الإطلاق"، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار لم تفضي إلى أي نتائج حتى الآن".