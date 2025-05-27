(وكالات)

كشفت المملكة العربية السعودية عن تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد حاجز المليون، وسط تأكيدات رسمية بجاهزية المنظومة الخدمية والصحية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم الإثنين، أكثر من مليون ومئة ألف حاج، وتحديدًا 1,102,469 شخصًا.

وأوضحت المديرية أنها جهزت نقاط الدخول بأحدث التقنيات، مدعومة بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة بعدة لغات، ما يسهم في تسريع عملية إنهاء إجراءات الحجاج وتوفير تجربة دخول سلسة وآمنة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وفي الجانب الصحي، طمأن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، بأن الحالة الصحية العامة للحجاج "مطمئنة"، ولم تُسجل أي حالات تفشي لأوبئة أو أمراض معدية حتى الآن.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض لمناقشة الاستعدادات الجارية لموسم الحج، أن الوزارة رفعت من مستوى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ خلال أداء الشعائر.

وقدمت وزارة الصحة خطة طوارئ متكاملة شملت توفير 11 طائرة إخلاء طبي جوي، بالإضافة إلى 900 سيارة إسعاف و71 نقطة طبية موزعة في المشاعر المقدسة، مما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الصحية الطارئة.



كما أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تتسع لأكثر من 1200 سرير، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. كما تم تدشين مستشفى طوارئ جديد في مشعر منى بسعة تزيد عن 200 سرير، ضمن خطة تهدف إلى زيادة الطاقة السريرية بنسبة 60% مقارنةً بالموسم الماضي.