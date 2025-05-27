وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة الدولية للهجرة، أن قرابة 180 ألف شخص نزحوا قسرًا خلال 10 أيام فقط من العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، بين 15-25 مايو الجاري.

وصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 4 مايو 2025 على خطة عسكرية شاملة تحت اسم عمليات "عربات جدعون"، وذلك بهدف هزيمة حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإدارية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، عبر هجوم عسكري بري وجوي وبحري واسع النطاق.

في إطار التصعيد العسكري، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي دفع بجميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى داخل قطاع غزة ضمن تنفيذ عملية "عربات جدعون"، مشيرة إلى أن فرقة المظليين كانت آخر من دخل القطاع خلال الساعات الماضية.

وأضافت الهيئة أن العمليات تتركز حاليًا على محورين أساسيين: شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس في الجنوب.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن الجيش يستعد لإدخال ألوية إضافية إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.