غزة - (د ب أ)

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى تصعيد الحراك العالمي ضد ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 600 يوم على الحرب على قطاع غزة.

وحددت الحركة أيام 30 و31 مايو الجاري وأول يونيو المقبل كـ"أيام غضب عالمي" لتنظيم مظاهرات ومسيرات جماهيرية في مدن العالم للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

وقالت حماس في بيان إن إسرائيل تواصل "عدوانها الغاشم" ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة، متهمة إياها بانتهاك القوانين الدولية والقرارات الأممية.

ودعت الحركة إلى تكثيف الضغط العالمي بكل الوسائل لوقف العدوان، وحثت الجماهير والمؤسسات في العالم على تنظيم مظاهرات واعتصامات حاشدة خلال الأيام المذكورة للتعبير عن التضامن مع غزة والقدس والمسجد الأقصى، ورفضاً لما وصفته بـ"الجرائم" الإسرائيلية.

ويأتي هذا في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتراض صاروخ وقذيفة أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل في هجومين منفصلين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو نجح صباح اليوم في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، مشيراً إلى أن العملية تمت دون الحاجة إلى تفعيل أنظمة الإنذار،

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وأضاف البيان أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق، خلال الليلة الماضية، صاروخاً آخر أطلق من اليمن، في إطار هجوم منفصل.