القاهرة- مصراوي:

هزّت مدينة حلب السورية حادثة اعتداء طالت القاضي أحمد حسكل، ما دفع وزارة العدل السورية إلى إصدار بيان عاجل أعلنت فيه توقيف المتورطين في الحادثة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل في وقت سابق ضمن ما عُرف بمحاكم الإرهاب الملغاة.

وأوضحت الوزارة أنه "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل، كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية"، مشيرة إلى أن وزير العدل السوري تواصل شخصياً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الواقعة بشدة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

#حلب_القصر_العدلي

إحتجاجات وتوقف القضاة عن العمل داخل القصر العدلي في حلب .وذلك بسبب ما تعرض له القاضي "احمد حسكل" من اهانة وضـرب اثناء عمـله من قبل بعض عناصر الأمـن العام



لاتفاصيل إذ كان القاضي من الأحرار أو من فلول النظام لكن إستقلال القضاء وطرد أزلام النظام البائد مطلب شعبي. pic.twitter.com/R4TLN7oSKy — احمد الكفري (@AhmdAlkfry89) May 26, 2025 ">

وبحسب البيان، فقد تم "توقيف المتورطين على الفور وفتح تحقيق عاجل في القضية، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هيبة السلك القضائي وضمان حماية القضاة.

ونبّهت وزارة العدل إلى خطورة "الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة"، مشددة على أن القاضي المعتدى عليه "لم يسبق له العمل في محاكم الإرهاب الملغاة"، في رد مباشر على روايات غير مؤكدة انتشرت عقب الحادثة.

#سوريا #حلب

بعد وصول القضية إلى الرأي العام وثورة القضاة!

قامت حكومة #الجولاني باعتقال الإرهابي عبيدة طحان ابو مجاهد المسؤول عن تعذيب القاضي أحمد حسكل في #حلب!

وفي الخفاء أوعز لعصابات #الجولاني أن تزحف من #إدلب نحو حلب

للمطالبة بإخراج الإرهابي أبو مجاهد المرفقة صورته اعلاه !!! pic.twitter.com/wqfW7sJ4s3 — المرصد الوطني السوري لانتهاكات حقوق الإنسان (@mcgui12) May 26, 2025 ">

كما أكدت الوزارة "التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء"، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اللجوء إلى القنوات القانونية في حال وجود شكاوى أو اعتراضات، وعدم اللجوء إلى أي إجراءات خارجة عن القانون".