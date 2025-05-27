"لم يعمل في محاكم الإرهاب".. اعتداء على قاضٍ يهزّ مدينة حلب السورية (فيديو)
القاهرة- مصراوي:
هزّت مدينة حلب السورية حادثة اعتداء طالت القاضي أحمد حسكل، ما دفع وزارة العدل السورية إلى إصدار بيان عاجل أعلنت فيه توقيف المتورطين في الحادثة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل في وقت سابق ضمن ما عُرف بمحاكم الإرهاب الملغاة.
وأوضحت الوزارة أنه "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل، كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية"، مشيرة إلى أن وزير العدل السوري تواصل شخصياً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الواقعة بشدة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.
وبحسب البيان، فقد تم "توقيف المتورطين على الفور وفتح تحقيق عاجل في القضية، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هيبة السلك القضائي وضمان حماية القضاة.
ونبّهت وزارة العدل إلى خطورة "الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة"، مشددة على أن القاضي المعتدى عليه "لم يسبق له العمل في محاكم الإرهاب الملغاة"، في رد مباشر على روايات غير مؤكدة انتشرت عقب الحادثة.
كما أكدت الوزارة "التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء"، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اللجوء إلى القنوات القانونية في حال وجود شكاوى أو اعتراضات، وعدم اللجوء إلى أي إجراءات خارجة عن القانون".
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