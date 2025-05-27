الاحتلال يصادر مبالغ مالية من محال الصرافة في مدن بالضفة

وكالات

ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادر مبالغ مالية كبيرة ومستندات من محال الصرافة خلال اقتحامها مدنًا في الضفة الغربية.

وأُصيب طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 4 أُصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي و15 أُصيبوا بالاختناق خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين والصحفيين خلال الاقتحام المستمر لنابلس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش تبدأ عملية أمنية بعدة مدن فلسطينية بالضفة وتدهم شركات صرافة "يشتبه بتورطها في الإرهاب"، وفق ادعائها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مداهمة الجيش لمكاتب الصرافة بالضفة الغربية تشمل مصادرة الأموال واعتقال أصحابها وإغلاقها بأوامر عسكرية.