بري: لم نلحظ أي خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم مع إسرائيل في نوفمبر الماضي

وقال بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية" المحلي،ة نشرته اليوم الثلاثاء :"موقفنا ثابت من ناحية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، لكنّ المطلوب هو أن يبادروا (مشيراً إلى الأمريكيِّين) إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق ووقف اعتداءاتها، فهذا الأمر هو الأساس، ويجب أن يحصل قبل أي أمر آخر".

وأضاف :" حتى الآن لم نلحظ أي خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وتابع :" مهما حاولوا لن يتمكنوا من التأثير علينا، وكلما زادوا من ضغوطهم واعتداءاتهم، نزداد إصراراً على حماية بلدنا، وتصميماً وعزماً أكثر وأكبر من أي وقت مضى على تحرير أرضنا المحتلة من قِبل العدو الإسرائيلي".

وأعرب بري عن "بالغ ارتياحه وسروره بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية".

ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني مُجرَيات العملية الانتخابية في منطقة جنوب لبنان بأنّها "راقية وتفوق برقيها أي مكان في العالم"، آملاً أن "يَلي ذلك التركيز على أولوية إعادة الإعمار"، مؤكّداً أنّه "لا يجوز على الإطلاق البطء في هذا المجال".

وحول ملف الانتخابات النيابية، قال برّي " إنّ النقاش حول هذا الأمر قد بدأ في مجلس النواب، من دون أن يُحدّد مدى زمنياً لهذا النقاش"، مضيفاً " إنّ القانون الانتخابي لا بُدّ أن يخضع إلى التعديل، كونه لا يصلح على الإطلاق أن تجري الانتخابات على أساس ثغراته وشوائبه، وسنسعى جاهدين في هذا الاتجاه."

وعمّا تردّد عن أنّ نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورجان أورتاجوس ستصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل، نفى بري علمه بموعد وصولها وقال "إنّه سمع عن زيارتها في الإعلام ولا شيء أكثر من ذلك".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.