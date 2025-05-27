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عملًا بحظرها للموسيقى.. طالبان تعلن إتلاف العشرات من الآلات الموسيقية

11:22 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

حركة طالبان

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(وكالات)

أعلنت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لحركة طالبان في ولاية لغمان، شمال شرقي أفغانستان، عن إتلاف أكثر من 100 آلة موسيقية في منطقة ألينجر.

وأوضحت طالبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الحظر المفروض على الموسيقى.

وقالت طالبان إن ما لا يقل عن 109 آلات موسيقية تم جمعها خلال الأشهر الماضية من مناسبات واحتفالات مختلفة، وتم حرقها لاحقًا.

ونشرت السلطات في ألينجر، أمس الاثنين، صورًا تُظهر عملية إحراق تلك الآلات علنًا، والتي شملت طبول، وقيثارات، ومكبرات صوت، ومعدات موسيقية أخرى.

ومنذ وصولها إلى الحكم قبل نحو أربع سنوات، فرضت طالبان حظرًا صارمًا على كافة أشكال الموسيقى، معلنة أن ذلك يتعارض مع "أحكام الشريعة الإسلامية". وقد نفذت الحركة مداهمات متكررة لمصادرة الآلات الموسيقية وعاقبت العديد من الموسيقيين في عدة محافظات.

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان إنها دمرت آلاف الآلات الموسيقية منذ عودة الحركة إلى السلطة، في إطار تطبيق توجيهاتها الصارمة بهذا الخصوص.

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