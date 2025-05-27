بعد حظر هارفارد.. اليابان تدعو جامعاتها لاستقبال طلاب أمريكا

طوكيو - (د ب أ)

دعت الحكومة اليابانية الجامعات المحلية، اليوم الثلاثاء، إلى النظر في قبول الطلاب المسجلين في الكليات الأمريكية بشكل مؤقت بعد تحرك واشنطن نحو منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة جاءت لدعم الطلاب اليابانيين وغيرهم من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة بعد أن قالت جامعة طوكيو قبل يوم إنها تدرس قبول الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد إذا طالهم تأثير السياسة الأمريكية.

وقالت وزارة التعليم إن منظمة خدمات الطلاب اليابانية تخطط للإعلان عن موقف كل جامعة بشأن تقديم الدعم.

وقالت وزيرة التعليم اليابانية توشيكو آبي في مؤتمر صحفي، اليوم: "نود العمل مع المؤسسات ذات الصلة وبذل قصارى جهدنا لضمان تعليم الشباب ذوي الطموح والموهبة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت خطوات يوم الخميس الماضي، لإنهاء إمكانية قبول جامعة هارفارد لطلاب أجانب وإجبار الطلاب الحاليين على الانتقال منها أو فقدان وضعهم القانوني من خلال اتخاذ قرار بإلغاء شهادة برنامج الطلاب وتبادل الزوار بالجامعة.

ولكن من المتوقع أن يظل الطلاب الأجانب مسجلين في الجامعة بموجب أمر قضائي مؤقت من محكمة محلية اتحادية أمريكية بينما تتم مراجعة قانونية لقرار الحكومة الأمريكية.

وبحسب وزارة التعليم اليابانية ، يوجد حاليا ، 110 طلاب يابانيين و 150 باحثا مسجلين في جامعة هارفارد .

وسوف تقدم الوزارة خدمة استشارية على الموقع الإلكتروني لمنظمة الخدمات الطلابية اليابانية للطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة.