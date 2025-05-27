الكرملين يعلق على وصف ترامب لبوتين "بالمجنون"

بي بي سي

أوضحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر عليه علامات "انفعالات عاطفية زائدة" وذلك بعد أن وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون للغاية" في أعقاب أكبر هجوم جوي لموسكو على أوكرانيا.

وقال ترامب على منصته تروث سوشيال يوم الأحد إن "شيئًا ما حدث" لبوتين بعد أن قتلت روسيا 13 شخصًا في أوكرانيا بـ367 طائرة مسيرة وصاروخًا، موضحًا ترامب: "لقد أصيب بالجنون التام". "قتل الكثير من الناس بلا داعٍ".

وحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التعليقات "ترتبط بانفعالات عاطفية زائدة لدى الجميع".

وفي الوقت نفسه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن حلفاء أوكرانيا رفعوا جميع القيود على الأسلحة المقدمة، وسط تقارير عن أنه سيزود كييف بصواريخ توروس.

وجاءت تعليقات ترامب في أعقاب أكبر هجوم جوي لروسيا منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022. قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وأصيب العشرات في أوكرانيا ما بين ليل السبت وصباح الأحد بعد أن أطلقت روسيا 367 طائرة مسيرة وصاروخًا.

وبين مساء الأحد وصباح الاثنين، أطلقت روسيا 355 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هذا هو أكبر هجوم يتم تنفيذه بطائرات بدون طيار حتى الآن.

وقال بيسكوف إن الهجمات الجوية الأخيرة جاءت ردًّا على الهجمات الأوكرانية على "البنية التحتية الاجتماعية" في روسيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إنه ليس هناك "معنى عسكري" للهجمات الجوية الروسية - بل كانت "خيارًا سياسيًا واضحًا ... من قبل بوتين، خيارًا من جانب روسيا ... لمواصلة الحرب وتدمير الأرواح".

وفي رد واضح على الهجمات الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المستشار الألماني ميرتس إنه "لم تعد هناك" أي قيود على استخدام الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وقال ميرتس "هذا يعني أن أوكرانيا يمكنها الآن الدفاع عن نفسها، على سبيل المثال، بمهاجمة مواقع عسكرية في روسيا... مع استثناءات قليلة للغاية، أوكرانيا لم تفعل ذلك حتى وقت قريب. ولكن يمكنها الآن أن تفعل ذلك".

وذكرت رويترز أن زيلينسكي كان من المقرر أن يسافر إلى برلين يوم الأربعاء، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

وتواصلت بي بي سي مع المستشارية الألمانية للتعليق على ما إذا كان بيان ميرتس يشير إلى أن هناك إعلانًا وشيكًا بشأن توريد صواريخ توروس، وهو ما رفضته الحكومة الألمانية السابقة.

وفي العام الماضي، قالت المملكة المتحدة إن أوكرانيا لها الحق في أن تقرر كيفية استخدام الأسلحة التي زودتها بها بريطانيا في دفاعها. وفي نوفمبر، أعطى الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب روسيا، ولكن وفق قيود.

ويبلغ مدى صاروخ توروس نحو 500 كيلومتر، وهي مسافة أكبر بكثير من الأنظمة الأخرى التي يقدمها حلفاء أوكرانيا. وقالت روسيا إن توريدها لأوكرانيا سيكون "خطوة خطيرة".

وفي حديثه في نيوجيرسي في وقت متأخر من مساء الأحد، قال ترامب عن بوتين: "أعرفه منذ فترة طويلة، ودائمًا ما أتفق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وأنا لا أحب ذلك على الإطلاق".

وقال أيضًا إنه يفكر في زيادة العقوبات الأمريكية على روسيا، وهو الأمر الذي هدد به من قبل أكثر من مرة.

وبعد ذلك بوقت قصير، نشر ترامب تعليقًا وصف فيه بوتين بـ"المجنون"، مضيفًا على منصته تروث سوشيال: " لقد قلت دائمًا إنه يريد أوكرانيا بأكملها، وليس مجرد قطعة منها، وربما يكون هذا صحيحًا، ولكن إذا فعل ذلك، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا!".

كما وجّه الرئيس الأمريكي كلمات قوية لزيلينسكي، قائلًا إنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال الطريقة التي يتحدث بها".

وكتب ترامب عن زيلينسكي: "كل شيء يخرج من فمه يسبب مشاكل، أنا لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف ذلك".

وعلى الرغم من قيام حلفاء كييف الأوروبيين بإعداد المزيد من العقوبات على روسيا، قالت الولايات المتحدة إنها إما ستواصل محاولة التوسط في محادثات السلام هذه، أو "الانسحاب" إذا لم يتم إحراز تقدم.

وقال بيسكوف يوم الاثنين إن روسيا "ممتنة حقا" للأمريكيين و"شخصيًا للرئيس ترامب" لمساعدتهم في تنظيم وإطلاق عملية التفاوض هذه.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى ترامب وبوتين مكالمة هاتفية لمدة ساعتين لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف القتال.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن المكالمة الهاتفية سارت "بشكل جيد للغاية"، مضيفًا أن روسيا وأوكرانيا "ستبدآن على الفور" مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار و"إنهاء الحرب".

ووافقت أوكرانيا علنًا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لكن بوتين قال إن روسيا ستعمل فقط مع أوكرانيا لصياغة "مذكرة" بشأن "سلام محتمل في المستقبل" - وهي خطوة وصفتها كييف وحلفاؤها الأوروبيون بأنها تكتيكات للتأخير.

عُقدت أول محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في 16 مايو في إسطنبول بتركيا، وذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وبقطع النظر عن تبادل كبير لأسرى الحرب الأسبوع الماضي، لم يكن هناك تقدم يذكر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتسيطر روسيا حاليًا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية. ويشمل ذلك شبه جزيرة القرم - شبه الجزيرة الجنوبية لأوكرانيا التي ضمتها موسكو في عام 2014.