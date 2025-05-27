أوكرانيا تحذر من هجمات روسية بالطائرات المسيّرة في الشرق والجنوب

كييف- (د ب أ)

دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء شرق وجنوب أوكرانيا في صباح اليوم الثلاثاء، مع تحذير الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليجرام من هجمات روسية بطائرات مسيرة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية برصد طائرات مسيرة في مناطق سومي، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، وميكولايف، وكذلك فوق البحر الأسود قرب مدينة أوديسا الساحلية. ووفقا للمسؤولين، شملت الهجمات طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع.

وأوردت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات في مدينة سومي القريبة من الحدود الروسية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الضربات بنفس شدة الهجمات التي وقعت في الليالي السابقة. وكانت أوكرانيا قد أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين أنها سجلت أعلى عدد من الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بدء الغزو الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.