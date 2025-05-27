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موسكو تعلن إسقاط 99 مُسيرة أوكرانية خلال الليل

10:52 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 99 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات.

وقال البيان: "في الفترة من الساعة 20:00 يوم 26 مايو إلى الساعة 07:00 يوم 27 مايو، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 99 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم تدمير 56 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و25 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و7 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و5 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة أوكرانية واحدة

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وزارة الدفاع الروسية اسقاط مسيرات الدفاع الجوي الروسي
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