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رئيس الأرجنتين يتوجه إلى إسرائيل لتسلم جائزة جينيسيس

10:52 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني

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تل أبيب- (أ ب)

يتوجه رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إلى إسرائيل.

وحصل ميلي على جائزة جينيسيس بقيمة مليون دولار في يناير تقديرا لدعمه لإسرائيل.

وبعد أن أجل زيارة كانت مقررة في مارس، من المقرر الآن أن يتسلم الجائزة في حفل في الكنيست الإسرائيلي في 11 يونيو، ويلقي خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي.

ويقول المنظمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أمريكا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.

وأشار منظمو الجائزة إلى أنهم كرموا ميلي بسبب تغييره لتاريخ الأرجنتين الطويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه جماعتي حماس وحزب الله كجماعات إرهابية، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافا يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.

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خافيير ميلي إسرائيل جائزة جينيسيس رئيس الأرجنتين
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