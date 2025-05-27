ولي عهد الكويت يؤكد دعم غزة وسوريا

وكالات

أكد ولي عهد دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، خلال كلمته في قمة دول رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا متوقعاً في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات متنوعة.

وأوضح ولي العهد استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات مع دول آسيان، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة، والقطاعات الاقتصادية المتقدمة، بما يعزز التكامل والتعاون الاستراتيجي بين الكتلتين الاقتصاديتين.

وفي الشأن الإقليمي، قال ولي عهد الكويت إن مجلس التعاون الخليجي يتابع "المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن كثب"، مؤكدًا على "التمسك الثابت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

كما عبّر عن دعم دول المجلس للتطورات الإيجابية في سوريا، مشددًا على أهمية "وحدة وسلامة الأراضي السورية" في ظل المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.