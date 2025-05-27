مقتل طبيب وإصابة آخر إثر اعتداء على فريق طبي بأفغانستان



وكالات

قتل طبيب وأصيب آخر، بإطلاق للنار على فريق طبي وصل لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في مدينة جرديز بمقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان.

كان فريق الأطباء ينفذ حملة التطعيم وفق نظام "من منزل إلى منزل، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب شهود العيان، اقترب الأطباء من منزل لتطعيم الأطفال، لكن صاحب المنزل رفض التعاون معهم.

وعندما حاولوا إقناع السكان مرة أخرى بإحضار الأطفال للتطعيم، سمعت إطلاقات نارية من داخل المنزل، مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الفريق الطبي وإصابة آخر.

وفي وقت سابق، حظرت السلطات الأفغانية تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال باستخدام نظام "من منزل إلى منزل"، وخصصت لهذا الغرض أماكن محددة مثل المساجد والمراكز الصحية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، سجل ارتفاع كبير في حالات شلل الأطفال في أفغانستان.