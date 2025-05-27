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مصرع 11 شخصا وإصابة آخرين في انهيار مبنى بالسنغال

08:08 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

انهيار مبنى بالسنغال

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وكالات

لقي 11 شخصا مصرعهم، بينما أصيب 7 آخرون بانهيار مبنى في توبا ثانية مدن السنغال.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق كان قيد الإنشاء عندما انهار.

وأرجع المدير الوطني للبناء موسى طينة انهيار المبنى إلى "عدم الالتزام بمعايير البناء"، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى غرار العاصمة دكار، تشهد توبا نهضة عمرانية كبيرة بسبب النمو الديموغرافي والاقتصادي، لكن هذا العمران يتم أحيانا بطريقة فوضوية ودون التراخيص اللازمة.

وانهيار المباني أمر شائع في السنغال، وغالبا ما يكون سببه عدم الامتثال لقوانين البناء، وفقا لخبراء.

وفي مطلع مايو، لقي شخصان مصرعهما في انهيار مبنى في دكار.

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