الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.

ويواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات، إحداها في 6 مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.