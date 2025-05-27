مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأمريكية



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار جماعي بمتنزه فيرمونت بولاية فيلادلفيا الأمريكية، بحسب ما ذكرته الغد.

يذكر أنه أصيب 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق للنار في مدينة ليتل ريفر بولاية كارولينا الأمريكية.

وقالت مصادر في الشرطة: "تحقق شرطة مدينة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل ونقلهم إلى المستشفى"، وفقا لروسيا اليوم.

ورجحت المصادر أن يكون هناك المزيد من الضحايا، حيث أن بعضهم يصلون إلى المستشفيات بوسائل نقل خاصة.