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قبل اختراقه الأجواء.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

05:49 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

اعترض صاروخ

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وفقا لما ذكرته الغد.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بتل أبيب، بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ اليمن.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، إذ تقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ.

ودعت الشرطة السكان إلى البقاء قرب الملاجئ، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ.

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