كولومبيا تٌعين أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية



وكالات

أعلنت الخارجية الكولومبية، تعيين خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس جوستافو بيترو.

وكان بيترو أعلن في مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ إبادة جماعية في غزة.

وقبل عام، أعلن بيترو فتح سفارة لبلاده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي تعيين أوسبينا "سفيرا لدى حكومة دولة فلسطين" في أعقاب موافقة السلطات الفلسطينية في 5 مايو، وفق ما جاء في مرسوم وقعته وزيرة الخارجية لورا سارابيا في 22 مايو.

وأوسبينا رئيس سابق لبلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وانتمى إلى حركات يسارية، وهو ابن إيفان مارينو أوسبينا أحد قادة منظمة إم-19 المسلحة سابقا والتي كان الرئيس بيترو أيضا عضوا فيها، وفقا للعربية.

وقال السفير الجديد، إنّه لا يعلم بعد ما إذا كان سيزاول عمله من رام الله أم من دولة مجاورة".

وقال أوسبينا: "سيتعيّن البحث مع إسرائيل والعمل معها لتحديد الخطوات اللازمة للسماح بتطوير السفارة الكولومبية من رام الله".

وأضاف: "كدولة، نحن نعترف بالدولة الفلسطينية، ونعترف بأن الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية يجب أن تتعايشا وتوجدا سويا".