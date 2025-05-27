نيويورك تايمز: ترامب يظهر نيته التنصل من النزاع في أوكرانيا



وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح يُظهر نية للابتعاد عن مسألة النزاع الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن رئيس البيت الأبيض "يتنصل" من النزاع في أوكرانيا، في إشارة إلى التصريح العلني لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي سبق أن ذكر أن الولايات المتحدة "منفتحة تماما للخروج" من عملية التسوية.

وأشارت إلى أن ترامب "يتخلى عن التزاماته" بالانضمام إلى العقوبات المضادة لروسيا.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب أوضح بعد محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه لا ينوي ممارسة ضغوط على روسيا أو فرض عقوبات صارمة ضدها، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة: "بعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين الأسبوع الماضي، قال مسؤولو البيت الأبيض إن العقوبات على روسيا حققت نتائج ضئيلة ولن تخدم مصالح الولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي تتسبب باستمرار بمشاكل لأوكرانيا.

وأعرب مجددا عن استيائه من الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أهداف أوكرانية، مدعيا أن السلطات الروسية لديها رغبة افتراضية للسيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية قد "تؤدي إلى انهيار روسيا"، دون تقديم توضيح لمقصده.

من جانبه، لفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن رد الفعل العاطفي للرئيس الأمريكي على ضربات القوات الجوفضائية الروسية للأهداف العسكرية في أوكرانيا قد يكون مرتبطا بأهمية المسار التفاوضي.