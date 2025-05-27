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ليس إرهابيا.. أول تعليق من الشرطة البريطانية على حادث الدهس في ليفربول

02:39 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

دهس مشجعي ليفربول خلال الاحتفالات بلقب الدوري

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وكالات

عبرت الشرطة البريطانية، عن اعتقادها بأن واقعة دهس حشد من مشجعي كرة القدم في ليفربول بسيارة كانت حادثا معزولا وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر له علاقة به".

وأضافت أنه يُعتقد بأن سائق السيارة هو الرجل البريطاني الأبيض البالغ من العمر 53 عاما والذي اعتُقل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث.

أعلنت الشرطة في ليفربول، الإثنين، أن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنجلترا أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء الخامسة مساء بتوقيت جرينتش، عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

واعتقلت الشرطة رجلا يعتقد أنه صدم بسيارته عددا من المارة، بينما لم تحدد حتى الآن ما إذا سقط ضحايا، وفقا لسكاي نيوز.

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