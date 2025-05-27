بوتين يُعلن الحرب على الشركات الرقمية التي تعمل ضد روسيا



وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الضروري خنق خدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية التي تعمل ضد روسيا.

وأشار بوتين خلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال إلى أنه يقول ذلك دون أي حرج لأن شركات تكنولوجيا المعلومات تحاول خنق روسيا وتعمل ضدها حتى ولو أنها لم تغادر السوق الروسية بالكامل.

وقال: "يجب أن نخنقهم، أوافقك الرأي تماما، أنا أتحدث دون احراج لأنهم يحاولون خنقنا ويجب أن نرد بالمثل، هذا كل ما في الأمر"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "نحن لم نطرد أحدا، لقد وفرنا أفضل الظروف المواتية للعمل في بلدنا وفي سوقنا، وهم يحاولون خنقنا، هذا ما قاله زميلي، وعلينا أن نرد بالمثل وأن نتصرف بالمثل تماما".

واشتكى أحد المشاركين في الاجتماع، وهو ستانيسلاف يودكوفسكي، المدير العام لشركة "إي في أ" ، من أن خدمات مختلفة، مثل Zoom، لا تزال تعمل في السوق الروسية على الرغم من الانسحاب المعلن، وفي رأيه أن المطورين الروس يخسرون المليارات بسببها.

وعلى ضوء ذلك، طلب بوتين من يودكوفسكي أن يرسل إلى نائب رئيس الإدارة الرئاسية، مكسيم أوريشكين، المعلومات ذات الصلة حول "مكان ومن يعمل والشركات الكبرى التي تستخدم مثل هذه الخدمات والمنصات".

وتابع بوتين: "لنفعل ذلك، لنفعل ذلك، حسنا؟ بدون خجل وبهدوء مع الزملاء، دعونا نعمل. أنا أفهم ما نتحدث عنه. تواصل شركاتنا الكبرى استخدام منتجاتهم وخدماتهم وما إلى ذلك".