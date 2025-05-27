

وكالات

قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية الواقعة على الحدود الروسية، إن القوات الروسية استولت على 4 قرى في إطار محاولة لإنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.

كتب أوليه هريهوروف على فيسبوك، معددا 4 قرى في المنطقة التي قال إنها الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وأضاف أنه تم إجلاء سكانها منذ فترة طويلة، قائلا: "يواصل العدو محاولات التقدم بهدف إقامة "منطقة عازلة"، وفقا لما ذكرته الغد.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق، إن قريتين، غير التي أعلن عنها هريهوروف، أصبحتا تحت سيطرة قواتها.